【100ml】BVLGARI BLV POUR HOMME EDT

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当方出品商品に興味をお持ちいただき誠に有難う御座います。下記に簡単な説明を記載させていただきますのでご確認下さい。・品名：ブルー プールオム・ブランド：ブルガリ・種類：オードトワレ・サイズ：100ml・状態：瓶に欠けあります・その他＊こちらの商品はお値引き対応不可となります＊画像にある物が全てになります。購入時期不明品になりますので、神経質な方は購入をお控え下さい。一度人の手に渡った品は厳密に言うと中古品になりますので、私の出品商品は最高で未開封品、または未使用品とさせていただきます事をご理解下さい。お取り引きに関して・お届け商品に著しい差異がある場合を除き、返品対応はお断りをさせて頂きます。・商品の発送は土日祝祭日等、一般的な休日を除く平日のみの発送とさせて頂きます。・その他気になる事がありましたら、事前にコメント欄からご質問下さい。#香水#parfum##管理番号:26