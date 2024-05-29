七五三　7歳　着物セット　正絹　西陣織

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新品でプレゼントされ、着用は写真撮影の一回のみ。7歳用となります。正絹（外の生地が絹で内側はポリエステルです）帯は西陣織となります。帯がおそらく1番高い。足のサイズは人によって違うので、足袋と草履はありません。肌襦袢も下着なのでお付けしません。ご家庭でご用意ください。たたみジワがあります。霧吹き、当て布をしてアイロンをお掛けください。サイズの関係で梱包は折りたたんでビニールにてお送りします。