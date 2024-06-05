ファミリア　半袖白ポロシャツ　未使用　新品

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商品詳細
半袖ポロシャツ柄・デザイン···無地カラー···ホワイト季節感···春、夏、秋未使用です自宅保管でしたので少しシワになってしまってますが、未使用タグ付き新品です親戚が受験の時購入したようですが、予備が余ったようで譲り受けましたが使用しなかったので出品いたします自宅保管の為、ご理解いただける方ご検討よろしくお願いします袖丈···半袖カラー···ホワイト季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/recuperation678421.html
http://narcologia.ru/goods/passivity770583.html
http://narcologia.ru/goods/pompous120223.html
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