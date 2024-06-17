カージナルス ヌートバー 直筆サイン フルネーム JSAホログラム

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・選手名:ラーズヌートバー・所属:セントルイス・カージナルス・状態:新品ヌートバー選手のフルネーム直筆サインボールです。\"LarsTaylorTatsujiNootbar\"です。〜注意〜・JSAのホログラム番号が異なることがあります。LarsNootbaarWBCMLB球野球baseballメジャートラウトハーパージャッジ大谷翔平鈴木誠也村上宗隆佐々木朗希山本由伸ダルビッシュ有侍ジャパン大リーグトップスautoトレカタツジたっちゃん野球チーム···野球日本代表