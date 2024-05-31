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UMBRO アンブロ　イングランド　ユニホーム　ベッカム　ゲームシャツ
商品番号 S52400303735
商品名

UMBRO アンブロ　イングランド　ユニホーム　ベッカム　ゲームシャツ
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージのイングランド代表ユニフォーム。リバーシブル仕様。気分に合わせて色を変えれます。タグには20043月と書いてあり20年ほど前のレアモデル。状態もナンバリングの剥がれ等なく美品になるかと思います。サイズも大きめです。着丈74cm身幅60cm柴田ひかり有原みゆ紀プレミアリーグマンチェスターユナイテッド　マンチェスターシティ　リバプール　アーセナル　チェルシー　トッテナム　エバートン
http://narcologia.ru/goods/recommended546990.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement460799.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis355944.html
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