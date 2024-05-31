【送料込】美品/中敷無/23春夏テニスシューズ/MIZUNOミズノ/オムニクレ

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◾️2023年春夏発売モデルミズノMIZUNOテニスシューズユニセックスウエーブエクシードTOUR5OC61GB227212■旦那が購入したテニスシューズです。オンラインで購入した為サイズが大きかったようなので出品します。(*_*)※いつも27センチですが、大きめだったとのこと。（個人の感想）※注意！！！！インソールはありません。ご自身で購入が必要になります。■ブランド →MIZUNOミズノテニス■カラー →ネイビー×コーラル×ターコイズ■定価:17600円■サイズ：27cm■対応コート:オムニクレー■特徴MIZUNOENERZYと新しいアッパー構造で、より素早い動き出し/切り返しをサポート！■質量：約320g（27.0cm片方）■ウィズ：2E相当■素材甲：合成繊維×合成樹脂底：合成底●状態：３回練習で使用。中古品ということをご理解頂いた上で購入をお願い致します。(˃̵ᴗ˂̵)●配送方法：匿名配送予定です。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※インソールなしでお届け※箱にいれてお届け予定です。よろしければ貰ってください(\u003e◡\u003c)#mizuno#ミズノテニスシューズ#テニスシューズ#オムニクレーシューズ