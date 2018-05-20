名古屋グランパス　ユニフォーム　2019年　サイン入り

名古屋グランパスのサイン入りユニフォームです。2019年の練習見学で頂きました。主な選手は玉田選手、ジョー選手、ガブリエル・シャビエル選手、宮原和也選手、米本拓司選手、千葉和彦選手、長谷川アーリアジャスール選手など、他数名ですをユニフォームは新品未使用です。ユンカー 77和泉 ナウドレオナルドグランパスランゲラック 武田 ジェソク 木本 ミンテ 歴代 歴代ユニ丸山 中谷 千葉 藤井 森下 吉田 成瀬 太田 宮原米本 シミッチ アーリア 阿部 稲垣 長澤 青木 斎藤学 ガチャシャビエル マテウス 石田 山﨑 前田 相馬 金崎 柿谷 重廣 永木 永井児玉 チアゴ 酒井 仙頭 レオシルバ 河面ユニフォームクッションキーホルダー サッカー2022鯱の大祭典 新ユニフォーム GR86鯱の大祭典 ACLオーセンティックNIKEナイキ名古屋グランパス グララ ベースボールユニフォーム シュビルツォクグランパコちゃん グランパコ DAZN日本代表40クバ シュヴィルツォク キムミンテ バックコンサドーレ札幌 ベガルタ仙台 鹿島アントラーズ浦和レッズ 柏レイソル FC東京 川崎フロンターレ横浜F・マリノス 横浜FC湘南ベルマーレ 清水エスパルス名古屋グランパス ガンバ大阪 セレッソ大阪ヴィッセル神戸 サンフレッチェ広島 徳島ヴォルティスアビスパ福岡 サガン鳥栖 大分トリニータ



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