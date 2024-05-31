岡本和真　若大将　受注生産　ユニフォーム

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不在のため、発送は9/4以降になります。ご了承いただきご検討ください。ジャンル（スポーツ選手）···野球サイン有無···無しサイズ XXL未開封 未着用2020年12月に受注販売された岡本和真選手のユニフォームです。野手二冠達成記念の刺繍と若大将のネームのユニフォームです。オンラインショップでは取扱がないため、大変貴重です。買い逃した方いかがでしょうか？自宅保管していた為、未開封ではありますが、外装袋にシワがあります。発送は折りたたんで発送します。質問ありましたらコメントお願いします。❌お値下げ不可❌読売ジャイアンツ応援グッズ岡本和真巨人ユニフォーム限定坂本勇人長野久義野球チーム···読売ジャイアンツ