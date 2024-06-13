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最終値下げ日本製トーカイLSS144WA
商品番号 Q27805458952
商品名

最終値下げ日本製トーカイLSS144WA
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 31,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トーカイの純国産54モデルのレスポールです。56モデルは見かけますが、こちらはかなり希少かと思われます。現状自宅のみでの使用の為かなり綺麗な状態となります。パーツ類をアップグレードしてます。トグルスイッチをスイッチクラフト製トラスロッドカバーをベルタイプへコンデンサをオレンジドロップ7160.33μへ交換してます。純正コンデンサとロッドカバーは付属します。フレットは8割ネックやロッドも問題ないかと思います。付属品はハードケースとギャランティとオクターブ合わせ用の山があるバーブリッジが付属するので好みで変えて下さい。近くの方であれば状態確認や試奏も可能です。宜しくお願い致します。タイプ···レスポールタイプ
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