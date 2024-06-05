UMBRO　アンブロ　でかロゴ 　裏ボア　ベンチコート ブラック　サッカー

背面裾にデザインされたゴールドのブランドでかロゴが、インパクト大でとても可愛いUMBROの古着ベンチコートになります。胸部にもブランドのワンポイントロゴあります。使い勝手抜群の黒(ブラック)。Lサイズです。暖かい裏ボア仕様。袖口にはゴムが入っていて、風を通さずとても暖かいです。女性がダボッと着ても可愛いです。タグに記名を塗り潰した跡あり。汚れ(特に内側白い部分)、スレ等あります。気になる方は御自身でクリーニングして下さい。古着につき、匂い等を含め神経質な方は購入をお控えくださいm(__)mサイズ...L丈...長袖



グッドデザイン古着！UMBROアンブロでかロゴ 総裏ボアベンチコート ...



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