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- ジュビロ磐田 応援旗 フラッグ セット売り全2枚
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商品詳細
※ポールは付けません。※未使用ですが、倉庫保管だったため色褪せ・汚れ・折シワがあります。※折りたたんで発送します。※バラで購入を希望される方はコメントください。最近、旦那実家から発掘されました。旦那曰く、ほぼ初代のものだそうです。お探しだった方いらっしゃいませんか？興味のある方はぜひ購入をご検討ください！#夫の私物です
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