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ミズノテニスラケットバッグCOR06S（6本）ラケバ　ラケットバッグ
商品番号 U67700085186
商品名

ミズノテニスラケットバッグCOR06S（6本）ラケバ　ラケットバッグ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2.3年前に新品を購入しましたが、数ヶ月しか使用していません。中が写真のように色が付いています。（わかりにくくてすみません）ラケットの色？たたんで梱包します。用途···軟式・ソフトテニス種類···ラケットバッグバッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー
http://narcologia.ru/goods/flight412528.html
http://narcologia.ru/goods/passivity353583.html
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