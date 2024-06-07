阪神タイガースレプリカバックパック（リュック）

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商品詳細
購入後３回ほど観戦に使いましたが、目立った汚れやキズ等はなく、美品だと思います。（ファスナー金具は若干色ハゲがあります）荷物が沢山入る割に、軽量で使いやすかったです。野球をされる方にもオススメします。野球チーム···阪神タイガース
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