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阪神タイガースレプリカバックパック（リュック）
商品番号 X53307302779
商品名

阪神タイガースレプリカバックパック（リュック）
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後３回ほど観戦に使いましたが、目立った汚れやキズ等はなく、美品だと思います。（ファスナー金具は若干色ハゲがあります）荷物が沢山入る割に、軽量で使いやすかったです。野球をされる方にもオススメします。野球チーム···阪神タイガース
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