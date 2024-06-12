広島カープ　菊池涼介選手　ユニフォーム　L

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野球チーム···広島東洋カープ種類···ユニフォーム数年前に購入した広島カープのユニフォームです。刺繍タイプのクオリティが高い物です。1度着用したかしてないかなのでほぼ新品です。野球好きの方や興味を持ってくださった方は購入をご検討くださいませ。