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《新品・未使用・未開封》日ハム ファイターズ　大谷翔平選手　前掛け風選手Tシャツ
商品番号 Q45726409373
商品名

《新品・未使用・未開封》日ハム ファイターズ　大谷翔平選手　前掛け風選手Tシャツ
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北海道日ハムファイターズ　大谷翔平選手　前掛け風選手Tシャツ大谷翔平選手が、北海道日本ハムファイターズに所属していた際に販売されたTシャツです。現在は販売されていないレアなグッズです。★新品・未使用・未開封★Lサイズ★水色　スカイブルー★匿名・即日発送上記の写真及び説明をご覧いただき、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。#MLB#WBC#優勝#エンゼルス野球チーム...北海道日本ハムファイターズ種類...その他
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