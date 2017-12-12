《新品・未使用・未開封》日ハム ファイターズ　大谷翔平選手　前掛け風選手Tシャツ

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商品詳細
北海道日ハムファイターズ 大谷翔平選手 前掛け風選手Tシャツ大谷翔平選手が、北海道日本ハムファイターズに所属していた際に販売されたTシャツです。現在は販売されていないレアなグッズです。★新品・未使用・未開封★Lサイズ★水色 スカイブルー★匿名・即日発送上記の写真及び説明をご覧いただき、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。#MLB#WBC#優勝#エンゼルス野球チーム...北海道日本ハムファイターズ種類...その他
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