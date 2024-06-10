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商品詳細
PL学園は甲子園制覇7回、春夏通算で96勝を誇った強豪です！今回出品させていただいたペナントは第65回全国高校野球選手権大会でPL学園が5年ぶり2回目の優勝を収めたときのもので、あの桑田真澄さんや清原和博さんがなんと1年生で出場されていたときのものです。購入検討お願いしますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/Stanford542573.html
http://narcologia.ru/goods/update106595.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador25206.html
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1983年 第65回 全国高校野球選手権大会 大阪代表 PL学園 即納
2.14(火)！1983年 第65回 全国高校野球選手権大会 大阪代表 PL学園 ...
1983 第65回 優勝戦 大阪 PL学園高校 全国高校野球選手権大会 阪神 ...
第65回（1983年）全国高校野球選手権大会 2回戦 ＰＬ学園 対 中津工 1/4
主役交代の夏 '83PL学園-池田戦。踏み込んだ桑田、踏み込めなかった ...
2.14(火)！1983年 第65回 全国高校野球選手権大会 大阪代表 PL学園 ...
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桑田真澄＆清原和博甲子園デビュー 第65回大会1983年選手権大会○○賞-
高校野球 ペナント 第65会大会 1983年 PL学園 | フリマアプリ ラクマ
桑田真澄＆清原和博甲子園デビュー 第65回大会1983年選手権大会○
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桑田真澄＆清原和博甲子園デビュー 第65回大会1983年選手権大会○○賞-
第65回記念大会 全国高校野球選手権大会 1回戦 / 所沢商 vs PL学園 / PL学園 桑田真澄(1年生) / 1983.8.11 甲子園球場