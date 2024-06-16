球場配布 非売品 大谷翔平 2022年7月配布 MVP最優秀選手 Tシャツ 新品

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大谷翔平 先着2万5000人に昨季MVP記念Tシャツ、前面に「最優秀選手」の ...



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【 2022年7月14日先着限定球場配布大谷翔平メジャーリーグ大リーグMLBロサンゼルス・エンゼルスMVP最優秀選手Tシャツレア希少記念非売品海外限定新品 】2枚セットの出品です。1枚購入より割引となっていますのでお得です。2022年7月14日の本拠地・アストロズ戦の来場者2万5000人に無料配布のMVP受賞を記念した。最優秀選手Tシャツです。非売品ですのでとても貴重な大谷翔平選手グッズのレアなアイテムです。このTシャツの仕掛け人は、顔たくさん顔だらけ顔いっぱいTシャツの「ガンホー・オンライン・エンターテイメント」新品ですが海外輸送による、袋、Tシャツ共に多少のシワがあります。素材：綿60%・ポリエステル40%薄手の生地となっております。サイズ：XLワンサイズのみ①肩巾：約51cm（両肩の縫い目から縫い目の直線距離）②身巾：約60cm（両袖のわきの下の直線距離）③身丈：約77cm（衿の付け根から裾までの直線距離）④袖丈：約23cm（肩先縫い目から袖先までの直線距離）※平置きの直線採寸、多少の誤差ございますのでご了承ください。あくまでも無料の配布品ですので、シワ、印刷のズレや擦れ、ホツレ、等がある場合があります点をご了承ください。コメントなし、即購入大歓迎です。コメント中でも、先に購入手続きされた方にお譲りさせていただきますのでご了承ください。他にも、「トラウト大谷翔平ボブルヘッド」「wbcjapanキャップ帽子」「WBCTシャツ」「13奪三振ボブルヘッド」「クリアトートバッグ」「顔たくさん枕まくらマクラクッションピロー」「顔たくさん顔だらけ顔いっぱいのTシャツ」「ドリンクカップ」「サイクル安打ボブルヘッド」「二刀流ダブルボブルヘッド」「ルーキーオブザイヤーボブルヘッド」「ヒストリックシーズンボブルヘッド」「スターウォーズオビワンケノービボブルヘッド」「オールスターTシャツ」「大谷翔平カード」「ナイキロサンゼルスエンゼルス赤いパーカー」「スノードームスノーグローブ」など順次出品します限定フィギア首振り人形バブルヘッドFocoロサンゼルスエンジェルス日本代表侍ジャパンWBCワールドベースボールクラシック