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北海道日本ハムファイターズ・エスコンフィールド開幕3連戦記念プレート
商品番号 O10258690196
商品名

北海道日本ハムファイターズ・エスコンフィールド開幕3連戦記念プレート
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年3月30日ー4月2日まで行われたエスコンフィールド開幕3連戦記念プレートです。観戦時にもらった時のままの新品でお届けいたします。新庄剛志清宮幸太郎万波中正松本剛野村佑希宮西尚生田中正義エスコンフィールドHOKKAIDO野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
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