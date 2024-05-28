サッカーユニフォーム　アレッサンドロ・デル・ピエロ　ロット製

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商品をご覧頂きまして、ありがとうございます。商品は、20年ほど前に実店舗か通信販売にて購入し入手したものです。店舗等の情報については、失念しました。出品者は、喫煙をしておりません。また、ペットを飼っておらず、香水も頻繁には使用しておりません。着用時のシワ、保管時の折りたたみのシワがあります。数回着用しましたので、古着としてご検討ください。商品について。アレッサンドロ・デル・ピエロ No.10ユヴェントスブランド ロット素材 ポリエステル色 黒サイズ表記 L着丈 75cm身幅 53cm肩幅 47cm袖丈 25cm（素人の採寸のため、多少の誤差がありますことをご了承ください。）7枚目の画像について、左の画像について、裏面のプリントにひび割れがあります。右上・右下の画像について、両袖のプリントに若干の汚れ・色移りがあります。8枚目の画像にあります梱包材を使用して、商品を発送いたします。（梱包材のデザイン変更により、画像とデザインが異なる場合がございます。）よろしくお願いいたします。