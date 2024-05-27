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YONEX ヨネックス NEXTAGE90V ARM-SHAPE TypeV
商品番号 K39806592631
商品名

YONEX ヨネックス NEXTAGE90V ARM-SHAPE TypeV
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますm(._.)mお値下相談、ご不明な点やご質問、ご要望等ごさいましたらお気軽にお申し付け下さい(^^)YONEXヨネックスNEXTAGE90VARM-SHAPETypeV軟式テニスラケットスレや打ちキズ等ございますが３ヶ月程度のみの使用の為、まだまだ気持ち良くご使用頂けます^^グリップは劣化がございましたので剥がしておりますので、別途ご用意お願いします。ガットは張ってから使用頻度は少ないものの長期間経過しておりますので張り替えをお勧めします。あくまでもused品になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さいm(__)m即買いもOKです！#softtennis#ソフトテニス#yonex#ヨネックス#NEXTAGE90V#ARM-SHAPETypeV
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