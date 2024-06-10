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昭和40年広島東洋カープ★本部役員記章
商品番号 H96011832528
商品名

昭和40年広島東洋カープ★本部役員記章
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 6,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆1965年広島東洋カープの本部役員が付けていた記章です。◆大変レアです。
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