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新品タグ付‼️ ロナウド ブラジル代表 ユニフォーム ウェア シークレットベース
商品番号 D21799190349
商品名

新品タグ付‼️ ロナウド ブラジル代表 ユニフォーム ウェア シークレットベース
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラジルのロナウドレプリカユニフォームです。ナイキのになります。サイズはL。新品、未使用です。ずっと家に保管してました。希少ワールドカップナイキNIKEブラジル代表レプリカユニフォームウェアレアカラーカナリア軍団ドライフィット仕様なので着心地抜群です。ロナウジーニョ、ロナウドネイマール、ドゥンガペレなどが活躍したブラジル代表モデル！！購入時よりスレ、微妙な汚れなどがある場合があります。コレクションサッカーワールドカップ南米DunksbdunkadidasatmosAF1トラヴィススコットSUPREMEFCRBアンディフーデッドニューバランスナイキNIKEbountyhunterSECRETBASETWIMBOUNTYHUNTERRATFINKMOONEYESランニングスポーツファッションレアエアマックスKITHスニーカースニーカーズモノカブ
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