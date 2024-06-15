ツアー支給品 TCシリアル 10.5度トリプルダイヤモンド エピックフラッシュ

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商品詳細
ツアー支給品 TCシリアルエピックフラッシュトリプルダイアモンド10.5なぜかこのツアーモデルは9度より10.5の方が断然よく飛びます。なので希少性が高くあまり出回りません。芯を食うと最新のドライバーか、それ以上です。お試しください。
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