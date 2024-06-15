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ツアー支給品 TCシリアル 10.5度トリプルダイヤモンド エピックフラッシュ
商品番号 A19750454150
商品名

ツアー支給品 TCシリアル 10.5度トリプルダイヤモンド エピックフラッシュ
ブランド名 キャロウェイゴルフ
特別価格 税込 24,402 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ツアー支給品　TCシリアルエピックフラッシュトリプルダイアモンド10.5なぜかこのツアーモデルは9度より10.5の方が断然よく飛びます。なので希少性が高くあまり出回りません。芯を食うと最新のドライバーか、それ以上です。お試しください。
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