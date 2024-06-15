サガン鳥栖 セレッソ大阪 西川潤 プレイヤーズタオル

2022年プレイヤーズタオルの西川潤選手になります。目立った汚れはありませんが、開封済・何度か使用済ですので完璧を求める方は購入をお控えください。小さく畳んでの発送になります。サイズ→約840×340mm(公式サイト引用)即購入⭕️



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