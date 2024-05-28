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ほぼ新品未使用品！BOSS BD-2 Blues Driver
商品番号 U71185306166
商品名

ほぼ新品未使用品！BOSS BD-2 Blues Driver
ブランド名 ボス
特別価格 税込 3,115 円
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商品詳細

BOSSBD-2BluesDriverBOSS某アニメの主人公が使用していると聞いて試しに購入しましたがよくよく考えると自分の好みではなかったので出品します。通電は試奏と家での2回のみです#BOSS#BOSSBD_2BluesDriver種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/providence523594.html
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