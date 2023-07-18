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阪神タイガース　横田慎太郎選手　直筆サインボール
商品番号 T11756003438
商品名

阪神タイガース　横田慎太郎選手　直筆サインボール
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース　横田慎太郎選手の直筆サインボールです。自宅保管をご理解のうえ、よろしくお願いします。野球チーム···阪神タイガース
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