テーラーメイドゴルフセット　レディースアディダス　adidas

adidasテーラーメイドのレディースゴルフセットです。ゴルフを始めようと一式揃えましたが結局しないまま自宅保管していました。打ちっぱなしでドライバーのみ使用。その他は使っておらず綺麗です。写真でご確認ください。最初からセットになった物を購入し10万円程でした。使ってくださる方、ゴルフ初心者の方、ゴルフを始める予定の方いかがでしょうか。callawayのサンバイザーとグローブ付きです。プチプチに包んで発送致します。TaylorMadeRB-45-SLレディースゴルフクラブ8本セット:RBZSLドライバー1W(HT)・FW(5W)・UT(#5)・アイアン#7・#9・PW・SW・ホワイトスモークPTMC72パタークラブ テーラーメイド RBZフレックスL



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