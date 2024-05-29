ご確認用　ハンドメイド　ピンクがかわいいマイクロミニバッグ

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商品詳細
リバティカーラインローズエレン国産本革持ち手宝石ひねりグリーンラインストーンカシメ使用長財布が入る、を割とテーマに小ぶりバッグをおつくりしてきたのですが、な、な、なんと、長財布が入りません。笑ただ、しっかりしたおつくりなので高見えします（じぶんで言う）中財布、折財布をお使いの、お荷物少なめの方にオススメです。ちなみにめちゃめちゃかわいいです。本革タブDカン+600
http://narcologia.ru/goods/seamless660129.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney23349.html
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