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ご確認用　ハンドメイド　ピンクがかわいいマイクロミニバッグ
商品番号 K10249496979
商品名

ご確認用　ハンドメイド　ピンクがかわいいマイクロミニバッグ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 56,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リバティカーラインローズエレン国産本革持ち手宝石ひねりグリーンラインストーンカシメ使用長財布が入る、を割とテーマに小ぶりバッグをおつくりしてきたのですが、な、な、なんと、長財布が入りません。笑ただ、しっかりしたおつくりなので高見えします（じぶんで言う）中財布、折財布をお使いの、お荷物少なめの方にオススメです。ちなみにめちゃめちゃかわいいです。本革タブDカン+600
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