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✨SALE✨オーダー受付　猫①　ご予約ページ　10/23
商品番号 J47364517137
商品名

✨SALE✨オーダー受付　猫①　ご予約ページ　10/23
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 35,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊10/23✨感謝SALE✨　　★猫①パネル在庫　各1枚✨感謝SALE✨価格になります！★パネルのみ★フラットポーチ★フラットポーチ　持ち手付き★ハンドタオル　のみ受付ます。⚠こちら、SALE品につき、外生地、内生地　ファスナーカラー、タオルカラーなど、　おまかせで、つけさせていただきます。　ご了承願います。ハンドメイドオーダー、受付しております。製作に、1～3カ月ほど頂いております。お待ち頂ける方のご注文お願い致します。⚠オーダー頂きました、パネルのキャンセル不可。ご了承願います。ご注文後のキャンセルは、固くお断り致します。お好みのパネルをコメントよりお知らせ下さい。専用お作りします。専用ページより、お作りするものをお知らせ下さい。●パネルのみ　1枚　300円➡️250円‼️●フラットポーチ★片面パネル　1100円➡️1000円‼️★両面パネル　1350円➡️1200円‼️オプション片側Dカン　50円両側Dカン　100円●フラットポーチ　持ち手付き★片面パネル　1250円➡️1100円‼️★両面パネル　1500円➡️1300円‼️●ハンドタオル★片面パネル　　　570円➡️500円‼️＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊製作一覧は、こちらから検索できます。⬇️⬇️⬇️⬇️#Kaoパネル製作＃トートバッグ＃ミニトートバッグハンドメイド＃ランチバッグ＃お散歩トートバック＃パネル生地＃レア生地＃猫＃帆布トート＃フラットポーチ＃トイプードル＃犬＊＃ハンドメイド＃チワワ＃ヨーキー＃シーズー＃キャバリア＃ブラックチワワ
http://narcologia.ru/goods/enquire432789.html
http://narcologia.ru/goods/kindness950005.html
http://narcologia.ru/goods/Addict775818.html
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