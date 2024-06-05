✨SALE✨オーダー受付　猫①　ご予約ページ　10/23

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＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊10/23✨感謝SALE✨ ★猫①パネル在庫 各1枚✨感謝SALE✨価格になります！★パネルのみ★フラットポーチ★フラットポーチ 持ち手付き★ハンドタオル のみ受付ます。⚠こちら、SALE品につき、外生地、内生地 ファスナーカラー、タオルカラーなど、 おまかせで、つけさせていただきます。 ご了承願います。ハンドメイドオーダー、受付しております。製作に、1～3カ月ほど頂いております。お待ち頂ける方のご注文お願い致します。⚠オーダー頂きました、パネルのキャンセル不可。ご了承願います。ご注文後のキャンセルは、固くお断り致します。お好みのパネルをコメントよりお知らせ下さい。専用お作りします。専用ページより、お作りするものをお知らせ下さい。●パネルのみ 1枚 300円➡️250円‼️●フラットポーチ★片面パネル 1100円➡️1000円‼️★両面パネル 1350円➡️1200円‼️オプション片側Dカン 50円両側Dカン 100円●フラットポーチ 持ち手付き★片面パネル 1250円➡️1100円‼️★両面パネル 1500円➡️1300円‼️●ハンドタオル★片面パネル 570円➡️500円‼️＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊製作一覧は、こちらから検索できます。⬇️⬇️⬇️⬇️#Kaoパネル製作＃トートバッグ＃ミニトートバッグハンドメイド＃ランチバッグ＃お散歩トートバック＃パネル生地＃レア生地＃猫＃帆布トート＃フラットポーチ＃トイプードル＃犬＊＃ハンドメイド＃チワワ＃ヨーキー＃シーズー＃キャバリア＃ブラックチワワ