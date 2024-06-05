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✮282黒いドレスの女の子とリバティ アーカイブギンガム　ポーチ＆巾着セット
商品番号 K35573904357
商品名

✮282黒いドレスの女の子とリバティ アーカイブギンガム　ポーチ＆巾着セット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 35,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、Cham様のご専用となっております。黒いドレスの女の子のパネル生地で、底が少しラウンドした16cmファスナーのフラットポーチを作りました。背面はリバティタナローン、大人気のアーカイブギンガムのグレージュです。共布の巾着も作ってみました。ポーチの表地には、中手の織芯を貼りました。裏地はベージュにペイズリー柄のシーチングです。ファスナーポーチはスマホが縦に入るので、スマホポーチとしてもお使いいただけます。丸い底のミニ巾着は小さな物の整理に！《16cmファスナーポーチの大きさ》縦　17.5cm横　16.5cmファスナー　16cmファスナー　　　　玉付きゴールド　ブラック《ミニ巾着の大きさ》横　12cm縦　14.5cm　　11.5cm(紐から下)紐　ワックスコード細　モスグリーン巾着の表地は、リバティタナローンのアーカイブギンガムのグレージュです。巾着の上の切り替え部分は、マスタードカラーのコットンローンです。裏地はベージュにペイズリー柄のシーチングです。ハンドメイドが大好きな素人の作品です。可愛いポーチと巾着のセットです。お使いいただけますと嬉しいです^_^ポーチ(87)巾着(46)リバティタナローンアーカイブギンガム女の子ブラックドレスパネル16cmファスナーハンドメイド【23-90】
http://narcologia.ru/goods/interconnect731270.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce807755.html
http://narcologia.ru/goods/recycling903314.html
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