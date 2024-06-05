✮282黒いドレスの女の子とリバティ アーカイブギンガム　ポーチ＆巾着セット

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こちらは、Cham様のご専用となっております。黒いドレスの女の子のパネル生地で、底が少しラウンドした16cmファスナーのフラットポーチを作りました。背面はリバティタナローン、大人気のアーカイブギンガムのグレージュです。共布の巾着も作ってみました。ポーチの表地には、中手の織芯を貼りました。裏地はベージュにペイズリー柄のシーチングです。ファスナーポーチはスマホが縦に入るので、スマホポーチとしてもお使いいただけます。丸い底のミニ巾着は小さな物の整理に！《16cmファスナーポーチの大きさ》縦 17.5cm横 16.5cmファスナー 16cmファスナー 玉付きゴールド ブラック《ミニ巾着の大きさ》横 12cm縦 14.5cm 11.5cm(紐から下)紐 ワックスコード細 モスグリーン巾着の表地は、リバティタナローンのアーカイブギンガムのグレージュです。巾着の上の切り替え部分は、マスタードカラーのコットンローンです。裏地はベージュにペイズリー柄のシーチングです。ハンドメイドが大好きな素人の作品です。可愛いポーチと巾着のセットです。お使いいただけますと嬉しいです^_^ポーチ(87)巾着(46)リバティタナローンアーカイブギンガム女の子ブラックドレスパネル16cmファスナーハンドメイド【23-90】