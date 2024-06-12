

✴︎絵✴︎【舟田潤子】2枚付き！ ✴︎絵✴︎【舟田潤子】2枚付き！



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数年前に百貨店で購入しましたが、一度も飾ることなく引っ越すことになりましたので出品いたします。未使用品・美品となります。また、雰囲気に合わせて絵が変更できるよう、もう一枚購入していたようで（写真:4.5枚目）併せて出品します。もともと入っていた箱の上からプチプチで包み、段ボールに入れて丁寧に発送させていただきます。送料込み・匿名配送。約21㌢×23㌢※値下げ歓迎中です！※他の絵も出品予定です！【プロフィール】1982 京都に生まれる2003 オーストラリア国立大学交換留学2005 京都精華大学芸術学部造形学科版画専攻卒業2006 パリ、ギリシャにて制作2006 第5回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ 池田満寿夫大賞2010 第30回カダケス国際ミニプリント展 大賞(スペイン)2016 となみ織物株式会社とのコラボレーション西陣織物制作発表2017 京都大丸での大型個展2018-2019 百貨店紙袋等フェア全アートワーク担当他、個展、グループ展、イベント多数#絵#舟田潤子形式···額縁入り