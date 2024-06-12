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✴︎絵✴︎【舟田潤子】2枚付き！
商品番号 G74472655106
商品名

✴︎絵✴︎【舟田潤子】2枚付き！
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に百貨店で購入しましたが、一度も飾ることなく引っ越すことになりましたので出品いたします。未使用品・美品となります。また、雰囲気に合わせて絵が変更できるよう、もう一枚購入していたようで（写真:4.5枚目）併せて出品します。もともと入っていた箱の上からプチプチで包み、段ボールに入れて丁寧に発送させていただきます。送料込み・匿名配送。約21㌢×23㌢※値下げ歓迎中です！※他の絵も出品予定です！【プロフィール】1982　京都に生まれる2003　オーストラリア国立大学交換留学2005　京都精華大学芸術学部造形学科版画専攻卒業2006　パリ、ギリシャにて制作2006　第5回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ　池田満寿夫大賞2010　第30回カダケス国際ミニプリント展　大賞(スペイン)2016　となみ織物株式会社とのコラボレーション西陣織物制作発表2017　京都大丸での大型個展2018-2019　百貨店紙袋等フェア全アートワーク担当他、個展、グループ展、イベント多数#絵#舟田潤子形式···額縁入り
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