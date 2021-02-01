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源ベッド　マットレス　シングル　夜香ハイグレード
商品番号 X90304929244
商品名

源ベッド　マットレス　シングル　夜香ハイグレード
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 12,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

厚さ···23cmサイズ···シングルマットレスの種類···ポケットコイル構造···一体型4月に購入し、7月はほとんど使用しなかったため約3ヶ月ほどの使用になります。カバーを使用しているため汚れはありません。東京都調布市まで取りに来ていただける方は1万円引きさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/financier620460.html
http://narcologia.ru/goods/injure46867.html
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