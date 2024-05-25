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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2名掛けソファです。引越しも数回しており、その際の傷や使用に伴う傷はありますがまだまだご使用いただけるかと思います。送料を見込んだ金額で設定しておりますが、直接取りに来ていただける場合は、言っていただければ設定変更いたします。どうぞよろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/reboot600136.html
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