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2名掛けソファ
商品番号 A68164487161
商品名

2名掛けソファ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2名掛けソファです。引越しも数回しており、その際の傷や使用に伴う傷はありますがまだまだご使用いただけるかと思います。送料を見込んだ金額で設定しておりますが、直接取りに来ていただける場合は、言っていただければ設定変更いたします。どうぞよろしくお願いします。
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