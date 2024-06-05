新品箱入りリントンズVirginia strawberry マグカップ2個セット

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イギリス紅茶メーカーRingtonsより新品箱入りVirginiastrawberryマグカップ ペアセットです在庫ございます追加 2100円/個 バージニア・ストロベリー柄はエレガントで可愛らしいデザインに、さりげない蝶の絵柄もポイントになり素敵です。日本と異なり、イギリスではストロベリーは夏のフルーツ。ストロベリーの季節の始まりは、うれしい夏の到来を意味します。英国の陶磁器メーカーでは、この「バージニア・ストロベリー柄」全く同じデザインであるのに、製作したメーカーやカップの底の刻印が違うものも沢山あります。その背景には、当時流行った柄であったり、陶磁器メーカーの合併等、理由は様々あります。新品未使用箱付、金彩も綺麗な状態です。リントンズのアンティークマーケットでも人気のデザインです。サイズカップ 口径8cmH9cm取手まで11cm現在は生産していない限定品ですヴィンテージ品となります、お写真、内容、プロフィールご確認下さい。この他リントンズコラボ品、出品しておりますご購入前にプロフィールをご確認下さい。ヴィンテージ品ご理解上お好きな方は是非#Chintz#チンツ#willow#アフターヌーンティー#Harrods#イギリス#ringtons#リントンズ#アンティーク#ヴィンテージ#トリオ#ストロベリー#stoneware#Virginiastrawberry#リントンズアンティークお皿/お椀/デザート食器...食器セット