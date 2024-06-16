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ヴィンテージ品◾️Nychair × YAMAHA オットマン スツール 新居猛
商品番号 N10067486950
商品名

ヴィンテージ品◾️Nychair × YAMAHA オットマン スツール 新居猛
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ品新居猛デザインYAMAHA×Nychairオットマン/スツールやや薄い汚れがありますが目立つダメージはありませんしっかりとした厚手の帆布生地の座面ですサイズW490D420H360mmくらい◾️送料無料#その他インテリア、雑貨出品am#その他の家具出品中amニーチェアヤマハ古雑貨古家具古道具古民家ミッドセンチュリーレトロモダンインテリアディスプレイ雑貨小物アンティークガーデニングブロカント葡萄木通通草蔓蘿籐ラタン蚤の市シャビーアイアンドライフラワーデミジョンボトル籠カゴかごバスケット
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イズヤオンライン | 新居猛 ニーチェアX & オットマン
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