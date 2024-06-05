ル・クルーゼ　コースタルブルー　ペア　マグカップ

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商品詳細
サイズ 口径9㎝×高さ10㎝容量 280ml素材 ストーンウェア使用区分 オーブン・電子レンジ・食洗機光を受けて輝く、海の色コースタルブルー優しいブルーから淡いブルー、そして明るいブルーへと綺麗なグラデーションが描かれたマグカップです。マグカップのコースタルブルーは、廃番色で希少のようです。＊未使用ですが、長期に保管しておりましたので 未使用に近いとさせていただきました。＊専用のお箱はございませんが、丁寧に梱包して発送致します。
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