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ル・クルーゼ　コースタルブルー　ペア　マグカップ
商品番号 J41051412733
商品名

ル・クルーゼ　コースタルブルー　ペア　マグカップ
ブランド名 ルクルーゼ
特別価格 税込 1,641 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　口径9㎝×高さ10㎝容量　280ml素材　ストーンウェア使用区分　オーブン・電子レンジ・食洗機光を受けて輝く、海の色コースタルブルー優しいブルーから淡いブルー、そして明るいブルーへと綺麗なグラデーションが描かれたマグカップです。マグカップのコースタルブルーは、廃番色で希少のようです。＊未使用ですが、長期に保管しておりましたので　未使用に近いとさせていただきました。＊専用のお箱はございませんが、丁寧に梱包して発送致します。
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