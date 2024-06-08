久光窯　京焼　清水焼　茶碗　5点　マロンローズ　湯呑

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⚫︎商品詳細久光窯 京焼 清水焼 茶碗 5点セット 木箱付きマロンローズとても軽く持ちやすいです。デザインも珍しく可愛らしい印象が素敵です＾＾⚫︎平置きサイズ直径 約8.4cm高さ 約6.5cm⚫︎コンディション目立つ汚れは見当たりませんが、中古にご理解ある方お願い致しますお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)カラー···ピンクグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)、湯呑み、茶器/抹茶碗