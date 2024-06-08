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久光窯　京焼　清水焼　茶碗　5点　マロンローズ　湯呑
商品番号 O53288318011
商品名

久光窯　京焼　清水焼　茶碗　5点　マロンローズ　湯呑
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎商品詳細久光窯　京焼　清水焼　茶碗　5点セット　木箱付きマロンローズとても軽く持ちやすいです。デザインも珍しく可愛らしい印象が素敵です＾＾⚫︎平置きサイズ直径　約8.4cm高さ　約6.5cm⚫︎コンディション目立つ汚れは見当たりませんが、中古にご理解ある方お願い致しますお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)カラー···ピンクグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)、湯呑み、茶器/抹茶碗
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