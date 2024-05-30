IKEA (イケア) SÖDERHAMN (ソーデルハムン) 4人掛け ソファ

IKEAソファ ソーデルハムン※引き取り専用商品となります。地域:東京都江東区配送希望の場合、たのメル便400サイズ送料25,400円＋本体価格80,000円となります。去年購入しました。人気色のカバーです。使用期間も短く、傷や汚れ等、大きく目立った外傷はなく、非常にきれいな状態です。大きな傷、汚れ等はありませんが、中古品であることご理解ください。※ペット、喫煙者はおりません。カラー···ヴィーアルプベージュサイズ···4人掛け非喫煙、子ども、ペットなしです。素人による使用、保管となりますので、気になる方はご購入をお控え下さいませ。



SÖDERHAMN ソーデルハムン 4人掛けソファ - 寝椅子付き ＆オープンエンド/ヴィーアルプ ベージュ/ブラウン



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