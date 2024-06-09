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TAITU フリーカップ　2個
商品番号 X70237639713
商品名

TAITU フリーカップ　2個
ブランド名 タイトー
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アスパラと唐辛子の柄2点組です。飾ってありましたが、実際に使用はしていません。出品にあたって、ホコリを取るのに、軽く洗っています。サイズ:8.5cm＊9cm、底7cm箱は角の1箇所が少しすれていますが、綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/septet402919.html
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