TAITU フリーカップ　2個

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商品詳細
アスパラと唐辛子の柄2点組です。飾ってありましたが、実際に使用はしていません。出品にあたって、ホコリを取るのに、軽く洗っています。サイズ:8.5cm＊9cm、底7cm箱は角の1箇所が少しすれていますが、綺麗です。
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