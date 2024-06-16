新品 西川 羽毛布団 ダブル 羽毛掛け布団 ハンガリー産 ダウン90% 掛布団

【新品】【早期割引】西川株式会社 羽毛布団ハンガリー産ダックダウン90％日本製充填量/1.5kg サイズ/190×210㎝ダブルロングカラー/水色◆詰めもの:ダウン90%フェザー10%◆収納に便利、不織布バック付◆パワーアップ加工◆ダウンプルーフ加工◆側地:綿15%ポリエステル85%羽毛のパワーを生かせる軽量生地コットン＆ポリエステルです。シワになりにくく、身体にフィットすることも特徴です。◆日本製※ダウンパワーとは、羽毛のふくらみを体積で示した値です。数値が高いほど弾力性に富み、保温性もアップします。ふわっとボリューム！パワーアップ加工※原毛を熱殺菌、攪拌、高温乾燥、除塵することにより羽毛の性能を引き上げ、さらにふっくら・清潔にご使用いただけます。◆キルト：4×５マス立体キルト※羽毛布団のマスが大きいとマスの中で羽毛が偏ってしまいます。当商品は横に4マス。縦に5マス。暖かさが均一に広がりやすい立体キルティング加工。◆ダウンプルーフ加工※細かい羽毛羽枝などの飛び出しを防ぐダウンプルーフ加工をしています。カラー...ブルーサイズ...ダブル主な素材...羽毛柄...ペイズリー



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