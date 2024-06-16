ハンドメイド インテリア フラワースタンド 小物置き A-2

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期間限定、販売再開させていただきました。ご覧いただきありがとうございます。＊こちらのページはサンプルページになります。購入希望の方は専用出品させていただきますのでコメントを宜しくお願い致します。植物や小物を置いたり、サイドテーブルやインテリア用としていかがでしょうか。《基本サイズ》木製長さ:約79cm高さ:約45cm天板奥行き:約21cmアンティークワックス仕上げ。5種類から色の変更可能です。画像よりお選び下さい。多少であれば、サイズ変更承ります。質問欄よりご相談お願い致します。またサイズによっては別途材料費が追加となる場合がごさいます。木の材質で木目が変わります。天然木(杉材)を使用していますので、反りや歪みがある場合がございます。傷やささくれ、バリ等がある場合がございます。場所によっては、ガタつきが生じることもあります。付属品はついていません。写真と色が多少異なる場合がございます。DIYのため、神経質な方は購入ご遠慮下さい。＊完璧を求める方はご遠慮願います。ハンドメイドの為、耐荷重は分かりません。インテリア用としてお使い下さい。小物は付属しません。＊購入前に必ずご質問ください。＊受注製作になりますので購入次第製作に取り掛かります。日にちに最大1週間〜10日間ほどいただく場合がございます。丁寧に製作致しますのでご了承お願いします。近くの方であれば配達手渡し可能です。その際送料は値引きさせていただきます。ベンチインテリアベンチ椅子家具花台フラワースタンドフラワーベンチウッドスタンドナチュラルローチェスト無印良品ベンチカンフーハンドメイド北欧DIYテイスト···北欧風主な素材···木