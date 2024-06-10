Ikea SMÅSTAD STUVA スモースタード ベッド

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商品詳細
大型商品のため都内（三鷹）でのお引き取りとなります。分解はお手伝いしますが、大型車両と梱包材をご持参ください。ベッドの長さ207cmベッド幅（階段含む）107cmデスク幅155cm⚠️ご注意ください⚠️*目立つ傷や穴は赤で強調しました。中古品ですので、他の傷や変色ございます。写真をご覧ください。気になるところがありましたら写真追加いたしますのでおっしゃってください。*説明書はありません（説明書はネットで検索できます）*大きいため発送出来ません。直接時に来るということになります
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