ソファ　2人掛け　ラブソファ　クッション　アイボリー　グレー　ミントグリーン

【商品説明】天然木が生み出す上質感と、ボリュームのあるクッションが特徴の2人掛けファブリックソファ。存在感のあるクッションは身を預ければ身体を心地よく支え、長時間座っていても体に負担をかけにくい設計です。また、すらりとした脚部のフォルムは開放的な印象を与え、お部屋への圧迫感を軽減。手触りのいいファブリックを使用し、オールシーズンで快適にお使いいただけます。他にもいろいろ出品しています→#まあちゃんインテリアYahoo!ショッピングでも『寝具』を販売していますので、【寝具夢の時間】で検索してくださいね♪■サイズ：幅121cm×奥行81cm×高さ84cm【座面高】43cm【座面幅】117cm【座面奥行】50cm【背もたれ高さ】43cm【商品重量】約24kg【耐荷重】約200kg■カラー：アイボリー、グレー、ミントグリーン■素材・成分：布材:ポリエステル中材:ウレタンフォーム、チップウレタン、Sバネ、ウェービングベルト、ボンネルコイル■その他：・お客様組立商品です。・組立工具は不要。・組立時間:2人で約15分【送料について】送料無料（本州・四国・九州）北海道、沖縄・離島は別途中継料が追加になります。事前にお見積りさせて頂きますのでコメント欄にお願いします。【注意】※即購入OKですが他のサイトやアプリにも出品しており、毎日在庫の確認はしておりますが在庫がない場合もございますので、あらかじめご了承ください。※ご購入者様は取引き画面にて、お電話番号をお送りください。配送後に【住所不備】や【長期不在】等の問題がありました際に送付先様にご連絡できずに商品が返送されてしまう恐れがございますので、よろしくお願い申し上げます。※土日祝日の発送は行っておりません。※出荷処理が納品日より遅くなるケースも御座います。※商品の取付、設置にかかわる費用等の弁済には対応できません。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。その他、質問等ありましたらコメントください。よろしくお願い致します。SD9786093



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