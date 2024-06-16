新品未使用　スターバックス　STANLEYタンブラー　ネイビー

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新品未使用スターバックス スタンレー タンブラーステンレスボトルSTANLEYネイビー236mlSTANLEYらしいハンマートーンのテクスチャーをネイビーで仕上げたステンレスボトルです。バッグに入れてそのまま持って出かけるのに便利なコンパクトなサイズです。朝、コーヒーを買ってそのまま出勤したり、家で好きな飲み物を入れて外に持って行ったりと、さまざまな場所で活躍します。真空二重構造ステンレスで保温・保冷性に優れています。電子レンジ、食器洗い乾燥機には対応していません。ご使用の前に、取扱い上の注意をご一読ください。商品仕様サイズ(幅×奥行き×高さ)7.7x7.7x15.3cm実容量0.24L※ドリンクチケットはつきません。即購入可能