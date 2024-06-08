【ACTSU】2～3人掛けソファー

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約5年前にACTSUで一目ぼれして購入しました。中古品になります。5年間使用しているため、全体的に汚れや擦れなどがあります。使用済みで中古である事をご理解ある方のみ、ご検討よろしくお願いいたします。神経質な方はご購入をお控え下さいませ。キャンセル、返品は承っておりませんのでご了承の上ご購入お願い致します。カラー...グレーサイズ...縦約900×幅約1800×高さ約750(mm)機能...ロータイプ