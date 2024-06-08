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- 有田焼 聖山窯 急須 湯呑み 南蛮柄 5客
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商品詳細
種類···湯呑素材···陶磁器形状···丸有田焼聖山窯 南蛮柄5客になります。棚にしまっていました。箱はの蓋がないです美品です。湯呑み高さ6️⃣口８センチです
http://narcologia.ru/goods/navigate838330.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement110999.html
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