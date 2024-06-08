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有田焼　聖山窯　急須　湯呑み　南蛮柄　5客
商品番号 X65609388899
商品名

有田焼　聖山窯　急須　湯呑み　南蛮柄　5客
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···湯呑素材···陶磁器形状···丸有田焼聖山窯　南蛮柄5客になります。棚にしまっていました。箱はの蓋がないです美品です。湯呑み高さ6️⃣口８センチです
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