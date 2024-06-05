ロータイプベット宮棚ベッド シングルロング高さ調節3段階パイプベッド下収納付き

多機能ロータイプベッド パイプベッド三段調節 宮 コンセント付き Sシングル ここがいい1.ベッドの高さ調節可能普通のベッドは低いで、下の空間を無駄にする、しかも、掃除にも大変！ですから、こちらのベッドをおススメ！付属のネジとナットを使用して、三段階で高さ調節ができます。2.安心して使える頑丈設計穏やかな感じ！納得な構造にこだわり、直径4ｃｍのパイプを使い、揺れにくい構造で、変な声も出さない。誰でも安心してご利用いただけます。3.安全を守る補強バー補強サポートバーを設置する、三角の固定原理を応用し、ベッド全体をしっかり支えます4.通気性に富むフレームベッドベッド面の耐荷重は約150KG頑丈なパイプが安全性を確保、そのうえ、通気性がよくカビが発生にくい。湿気が多い日本でも、布団の乾燥を保持、一年中にも快適にご利用いただけます。5.安全なハイガード寝相が悪くでも安心してお休みいただける、睡眠質量を保証！6.多機能宮棚コンセント付きの宮 とても便利！スマホ、メガネや目覚まし時計など小物を置くことができる 7高級感あるデザインウッドとスチールの組み合わせはビンテージで洗練されたスタイルを体現している。ビンテージライクでありながらすっきりとした上品さのある質の良いデザインで、落ち着きある素敵な空間をおつくりいただけます。大型商品ですので、開梱後のお客様都合により、ご返品を承ることが出来かねます。搬入ができなかったなどの理由で、ご返品の際は往復の送料と手数料はお客様にご負担いただきます。必ず商品梱包サイズをよくお確かめの上でご購入下さいませ。運送中に小さな傷が付く可能性があります。また、支障をきたさない程度の擦れ凹み、剥がれ等はご交換/返品を承ることは出来かねます。ただし、部品の不良ところがあった場合は、部品交換などにてご対応はできます。不適切な使用として保証対象外とさせていただきます。マットレスを敷かずに床板の一つパイプを直接に踏むとパイプを曲げる可能性があります。組み立ての際は2名以上で行い、電動ドライバーなどを使用すれば便利です。



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