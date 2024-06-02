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和陶・友禅波・大皿
商品番号 U37074732058
商品名

和陶・友禅波・大皿
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブルー切子/焼き物ブランド...その他焼き物皿/プレート形状...丸お皿/お椀/デザート食器...皿/プレートサイズ…37㌢☓37㌢（寸法目安）花のデザインが美しい大皿です。お刺身盛り合わせ、料理盛り合わせにどうぞ。箱の状態（写真記載）は悪いですが、大皿の状態は良いです。父が骨董好きで集めてましたが、不要な為出品します。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮またはご検討下さい。宜しくお願いします。
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