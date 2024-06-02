

【新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿 | フリマアプリ ラクマ 【新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿 | フリマアプリ ラクマ



【新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿 【新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿



【新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿 【新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿



【新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿 【新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿



京都/江村商店/友禅のうつわ/ガラス長皿21.5x13.5/【8柄】/21.5ｘ13.5 ... 京都/江村商店/友禅のうつわ/ガラス長皿21.5x13.5/【8柄】/21.5ｘ13.5 ...



【お皿】大皿 京友禅尽くし - 彩 | 摺り友禅彫刻師 | Sansai 【お皿】大皿 京友禅尽くし - 彩 | 摺り友禅彫刻師 | Sansai



2023年最新】夢窯 皿の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】夢窯 皿の人気アイテム - メルカリ



新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿 ... 新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿 ...



大皿】京友禅尽くし -彩 | Sansai | 京ものさんぽ 大皿】京友禅尽くし -彩 | Sansai | 京ものさんぽ



和ごころ 11.5cm豆皿 青海波 日本の伝統模様[定番] - 業務用食器販売用食器 卸売のやまに 和ごころ 11.5cm豆皿 青海波 日本の伝統模様[定番] - 業務用食器販売用食器 卸売のやまに



新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿 ... 新品未使用】夢関 大皿 直径31cm 京牡丹 牡丹 和陶 陶器 絵皿大皿 小皿 ...



深海青磁流水彫7.0皿(和食器,刺身・千代口)|食器通販の陶磁庵 深海青磁流水彫7.0皿(和食器,刺身・千代口)|食器通販の陶磁庵



和ごころ 11.5cm豆皿 青海波 日本の伝統模様[定番] - 業務用食器販売用食器 卸売のやまに 和ごころ 11.5cm豆皿 青海波 日本の伝統模様[定番] - 業務用食器販売用食器 卸売のやまに



京都/江村商店/友禅のうつわ/ガラス長皿21.5x13.5/【8柄】/21.5ｘ13.5 ... 京都/江村商店/友禅のうつわ/ガラス長皿21.5x13.5/【8柄】/21.5ｘ13.5 ...



波佐見焼 藍駒 中皿 日本製 磁器食器 温かみのある手描きのしましま ... 波佐見焼 藍駒 中皿 日本製 磁器食器 温かみのある手描きのしましま ...

カラー...ブルー切子/焼き物ブランド...その他焼き物皿/プレート形状...丸お皿/お椀/デザート食器...皿/プレートサイズ…37㌢☓37㌢（寸法目安）花のデザインが美しい大皿です。お刺身盛り合わせ、料理盛り合わせにどうぞ。箱の状態（写真記載）は悪いですが、大皿の状態は良いです。父が骨董好きで集めてましたが、不要な為出品します。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮またはご検討下さい。宜しくお願いします。