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商品詳細
カラー...ブルー切子/焼き物ブランド...その他焼き物皿/プレート形状...丸お皿/お椀/デザート食器...皿/プレートサイズ…37㌢☓37㌢（寸法目安）花のデザインが美しい大皿です。お刺身盛り合わせ、料理盛り合わせにどうぞ。箱の状態（写真記載）は悪いですが、大皿の状態は良いです。父が骨董好きで集めてましたが、不要な為出品します。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮またはご検討下さい。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/evaporation154624.html
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