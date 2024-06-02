サンリオ　キティちゃんのようちえん　トーホー　キティ　昭和レトロ　当時物

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箱付き箱側面記載の付属品全てありますセット売りです バラ売り不可 不要な物を省いても価格は変わりません黒板の紙は入れ替え出来ます園庭の台紙はバリエーションがあり付属のルーレットですごろく等出来るようですドア上の屋根のシールをセロテープで補修した跡がありますとても古いお品ですが年代の割に状態は悪くないと思います神経質な方はご遠慮下さい人手に渡ったお品です。お店と同じような対応は出来ません。自宅保管品をご理解下さる方のみお願い致します。多忙の為プロフィールや説明文に記載済みの質問にはお答えしておりません。保障がある発送方法をご希望の場合は購入前にお知らせ下さい。その際ご希望の送料分の金額を上乗せしての金額に変更になります#サンリオ#ハローキティ#キティ#hellokitty#昭和レトロ#レトロファンシー#当時物#トーホー#toho#ドールハウス#おもちゃ#レトロ#ミニチュア#女の子グッズ種類···その他