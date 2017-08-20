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カリモク60　Kチェア　オットマンセット
商品番号 C29729442150
商品名

カリモク60　Kチェア　オットマンセット
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 14,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6年前に正規店購入したものです。・こどもが飛び跳ねたことにより、座面の破れと若干の軋みがあります。・オットマン座面裏のカバー一部が取れてしまっています。また座面横にうっすら汚れがあります。・アームレストに傷が複数あります。使用に問題はありませんが、上記および画像を参照いただき、中古品であることをご理解の上、ご検討よろしくお願いします。
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