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商品詳細
6年前に正規店購入したものです。・こどもが飛び跳ねたことにより、座面の破れと若干の軋みがあります。・オットマン座面裏のカバー一部が取れてしまっています。また座面横にうっすら汚れがあります。・アームレストに傷が複数あります。使用に問題はありませんが、上記および画像を参照いただき、中古品であることをご理解の上、ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/influenza226893.html
http://narcologia.ru/goods/providence413694.html
http://narcologia.ru/goods/recycling304214.html
カリモク60 Kチェア オットマンセット
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http://narcologia.ru/goods/providence413694.html
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カリモク60 Kチェア オットマンセット
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